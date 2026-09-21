Microsoft promete mantener la IA bajo control humano

El gigante tecnológico Microsoft publicó un código de conducta provisional para sus modelos de inteligencia artificial (IA) en el que se compromete a mantenerlos "bajo control humano", después de que Anthropic y OpenAI reavivaran el debate sobre los riesgos de acelerar el desarrollo de esta tecnología y pidieran un marco federal que establezca requisitos de seguridad para esta tecnología. El documento, denominado 'Código de conducta para una IA humanista', establece que los modelos de IA de Microsoft deberán estar siempre "al servicio de las personas", respetar los objetivos definidos por sus usuarios y "evitar desarrollar comportamientos propios". "Las personas importan más que la IA", afirma la compañía en el texto, y enfatiza que "cualquier sistema que no pueda estar bajo control humano debe ser rechazado".

El documento permanecerá abierto a comentarios durante seis semanas y Microsoft prevé publicar una versión actualizada a finales de año que servirá de guía para el desarrollo de sus modelos a partir de 2027.Entre las restricciones que plantea, Microsoft se compromete a impedir que sus modelos ayuden a fabricar armas, faciliten la adquisición de sustancias peligrosas o promuevan comportamientos alimentarios poco saludables. Tampoco podrán generar contenidos violentos o sexualmente explícitos. El código señala que sus modelos tienen que "evitar desarrollar metas propias" y "evitar comportamientos destinados a ocultar errores o conductas indebidas de los sistemas". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un código de conducta para una IA humanista

La compañía agrega que quiere evitar que los sistemas desarrollen "formas de comunicación incomprensibles para las personas", como ocurrió durante unas pruebas de ciberseguridad de OpenAI en las que varios agentes se comunicaron entre sí y accedieron a sistemas de la plataforma Hugging Face.