Marvel's Wolverine: Lobezno regresa con furia indomable en PlayStation

Mitad hombre, mitad bestia, casi inmortal, solitario y famoso por sus garras retráctiles y su traje con orejas de lobo. ' Lobezno ' (Wolverine), uno de los superhéroes más aclamados del universo Marvel , aterriza hoy en exclusiva para PlayStation en su gran apuesta para este año con un videojuego de acción desbocada, un apartado visual impactante y una historia original llena de sorpresas. 'Marvel's Wolverine' ( PS5, 15 de septiembre ) llega precedido por el éxito y el prestigio de su desarrolladora 'Insomniac Games ' (estudio perteneciente a la propia Sony ), ganó a pulso gracias a su trilogía de juegos de 'Spider-Man' , una de las sagas más exitosas con ventas por encima de los 50 millones de copias en todo el mundo. Ahora nos presentan un juego con muchas similitudes, pero también importantes diferencias con respecto a los juegos del 'Hombre araña'. Es idéntico en su espectacularidad, su acción desenfrenada, su sublime calidad técnica, su respeto por el personaje y su historia, su profundidad y el ritmo imparable.

Pero por contra, este Lobezno peca de dar menos libertad de acción y menos opciones para que los jugadores decidan cómo quieren afrontar las misiones exprimiendo al máximo las características de un personaje capaz de tener una agilidad única, olfato para seguir rastros, mimetizarse y sorprender desde el sigilo o un sentido para dar caza a sus enemigos sintiendo su latido.

Poderes poco explotados en el título.

En sí, la dinámica del juego se resume en superar hordas de enemigos con los clásicos combos de ataque y defensa, seguir un camino siempre predefinido, abrirse camino con el uso de ‘quick time events’ (combinaciones rápidas de botones en las que prima el momento y el ritmo) e ir conociendo la historia con cinemáticas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una fórmula entretenida pero repetitiva. Un lobo enjaulado a este ‘Lobezno’ le falta esa libertad que sí tenía ‘Spider-Man’. Pero es que, en esta ocasión, Insomniac ha optado por traer una aventura de acción pura, lineal, sin mundo abierto y sin misiones secundarias a pesar de contar con algunas actividades de exploración o los clásicos coleccionables. Entre estas actividades destacan unas misiones especiales denominadas ‘Nightmare door’ ("puerta de pesadilla"), en las que James Logan (nombre real de Lobezno) tendrá que mostrar su habilidad en pruebas contrarreloj en las que el premio es desbloquear sus recuerdos del pasado y, de este modo, ir completando la historia. El juego cuenta con espectaculares batallas contra jefes finales, aunque pecan de ser poco originales en general, con esa sensación permanente de "déjà vu", pero al mismo tiempo en una experiencia satisfactoria, sensacional y exigente no apta para estómagos sensibles, al contar con una jugabilidad muy violenta y explícita.