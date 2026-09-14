¿Qué es el RSI? La técnica que podría provocar que la IA se salga de control

Nueva York. El debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) ya no trata solo sobre qué pueden hacer las máquinas, sino sobre qué ocurriría si fueran capaces de mejorar sus propias capacidades hasta hacer imposible que los humanos las supervisan. Se trata de la llamada 'automejora recursiva', o RSI por sus siglas en inglés, mediante la cual una IA puede ayudar a desarrollar sistemas cada vez más capaces que, a su vez, contribuyen a construir nuevas generaciones de modelos. El temor es que ese ciclo se acelere hasta un punto en el que los humanos pierdan el control sobre su desarrollo.

¿Qué es la 'automejora recursiva'?

Hasta ahora, los humanos han dirigido las etapas del desarrollo de la IA, definiendo sus objetivos y evaluando resultados. Sin embargo, los modelos actuales ya pueden asumir parte de esas tareas. El siguiente salto sería que una IA cierre ese ciclo y decida qué mejorar, qué diseñar y qué experimentos realizar, evalúe sus resultados y use lo aprendido para desarrollar una versión más avanzada de sí misma. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Anthropic, creadora del modelo Claude, define ese escenario como el momento en que una IA pueda "diseñar de forma autónoma una nueva generación de modelos más capaces", aunque asegura que todavía no se ha llegado a ese punto y que la automejora recursiva no es inevitable.

¿Qué es la 'automejora recursiva'?

Hasta ahora, los humanos han dirigido las etapas del desarrollo de la IA, definiendo sus objetivos y evaluando resultados. Sin embargo, los modelos actuales ya pueden asumir parte de esas tareas. El siguiente salto sería que una IA cierre ese ciclo y decida qué mejorar, qué diseñar y qué experimentos realizar, evalúe sus resultados y use lo aprendido para desarrollar una versión más avanzada de sí misma. Anthropic, creadora del modelo Claude, define ese escenario como el momento en que una IA pueda "diseñar de forma autónoma una nueva generación de modelos más capaces", aunque asegura que todavía no se ha llegado a ese punto y que la automejora recursiva no es inevitable.

La IA avanza "más rápido de lo que pensábamos"

En los últimos días, Anthropic ha vuelto a anunciar sobre la velocidad a la que sus modelos están comenzando a contribuir al desarrollo de sistemas de IA, e investigadores de la compañía han alertado sobre los riesgos que eso conlleva. Uno de ellos, Jacob Coxon, abandonó la empresa tras anunciar que la industria avanza demasiado rápido hacia sistemas capaces de mejorarse a sí mismos. Anthropic sostiene que todavía no se ha cerrado completamente ese ciclo y que los humanos siguen decidiendo qué problemas investigar, pero sí ha reconocido que los avances de Claude pueden conducir a la automejora recursiva, algo que, según la empresa, está ocurriendo "más rápido de lo que se pensaba". El experto Vincent Conitzer explicó a la cadena CNBC que la IA "ya es capaz de introducir algunas ideas nuevas", como proponer una forma diferente de resolver un problema o de mejorar un programa. El problema es que "resulta difícil saber cuándo esa capacidad suponga acelerar de forma drástica el desarrollo de sistemas de IA cada vez más avanzados", agregó. El salto de los 'agentes' Una pieza fundamental de este proceso son los llamados agentes de IA: sistemas capaces no solo de responder a una petición, sino también de utilizar herramientas, ejecutar código, realizar tareas durante períodos prolongados y colaborar con otros sistemas. El científico jefe de OpenAI, Jakub Pachocki, dijo la semana pasada tener una "fuerte expectativa" de que, si la IA continúa avanzando por el camino de la RSI, los sistemas de los próximos años darán "saltos de capacidad cada vez mayores", "impulsando cada vez más su propio desarrollo". La preocupación ya no es solo teórica: durante una reciente prueba de ciberseguridad, agentes de OpenAI lograron escapar de su entorno de evaluación y acceder a sistemas de la plataforma Hugging Face. OpenAI reconoció que los modelos habían ido más allá de lo previsto para completar la prueba.

La supervisión humana