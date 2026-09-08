Apple estrenará la era Ternus con el iPhone 18 Pro y su primer teléfono plegable

Nueva York. Apple ultima los preparativos para su gran evento anual de presentación de hardware, que este año marcará un hito en la historia de la compañía al ser el primero liderado por su nuevo director ejecutivo, John Ternus , y en el que se espera que la empresa de la manzana mordida muestre su primer teléfono plegable, según adelanta la prensa especializada. El evento, que lleva el lema "Sorpresa y brillo" (Sorpresa y brillo), se celebrará mañana, 9 de septiembre, en la sede de la empresa en Cupertino, California. La presentación será la primera en 15 años que no estará encabezada por Tim Cook, quien el pasado 1 de septiembre cedió las riendas como CEO para asumir el cargo de presidente ejecutivo de la tecnológica. El principal foco de atención es la posible visualización del primer teléfono inteligente plegable de Apple, que, según los medios del sector, ha sido bautizado como "iPhone Ultra". Lea: ¿Cómo transformar tu foto en una imagen de los años 80 con ChatGPT? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De acuerdo con las filtraciones y los modelos de prueba que han circulado en la industria, este dispositivo contaría con una pantalla interior de 7,8 pulgadas y un formato ancho que recuerda al Galaxy Z Fold 8 de Samsung. Además, los rumores apuntan a que su precio superará los 2.000 dólares y que su disponibilidad inicial será sumamente limitada. En cuanto a su línea tradicional, la empresa enseñará los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que, según las filtraciones, podrían tener un nuevo procesador A20, diseñado para ofrecer una mayor eficiencia y rendimiento. El ecosistema de accesorios también recibirá actualizaciones. El periodista de Bloomberg Mark Gurman ha adelantado que el evento servirá de escenario para el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, que incluirán mejoras de rendimiento interno y nuevas actualizaciones relacionadas con la salud y el estado físico. En el terreno del audio, un vídeo filtrado recientemente muestra unos AirPods equipados con cámaras y sensores visuales para alimentar a Siri con información del entorno.