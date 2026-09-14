Hallan sin vida a Angélica Villatoro en un autohotel

La joven era originaria del municipio de Malacatancito y residía en la cabecera departamental de Huehuetenango, según la información conocida sobre el caso.

Huehuetenango, Guatemala. Angélica Nohemi Villatoro Villatoro, de 28 años, fue hallada sin vida este domingo 13 de septiembre en una habitación del autohotel Clímax Suite, ubicado en la zona 8 de Huehuetenango.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando su pareja ingresó a la habitación y encontró a Angélica sobre la cama.

Al observar que no presentaba signos vitales, el hombre solicitó auxilio para que se atendiera la emergencia dentro del establecimiento.

Al lugar llegaron elementos de los Bomberos Voluntarios, quienes realizaron la evaluación correspondiente y confirmaron que la mujer había fallecido.

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De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de Angélica no presentaba heridas ni signos visibles de violencia.

Las circunstancias en las que ocurrió la muerte aún no han sido establecidas por las autoridades, por lo que el caso permanece bajo investigación.

El hallazgo fue reportado durante la mañana del domingo y posteriormente se iniciaron las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió dentro de la habitación.

Las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones y los procedimientos forenses la causa exacta del fallecimiento de la mujer de 28 años.

Por el momento, no se ha informado que el cuerpo presentara lesiones externas que permitan determinar de manera preliminar que se trató de una muerte violenta.

El caso ha quedado en manos de las autoridades competentes, quienes deberán recopilar los indicios necesarios para esclarecer las circunstancias de la muerte de Angélica Nohemi Villatoro Villatoro.

Mientras avanzan las investigaciones, la causa del fallecimiento continúa sin establecerse oficialmente y se espera que los procedimientos correspondientes permitan determinar qué provocó su muerte.