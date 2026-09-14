Mourinho atiza en conferencia de prensa:"No opino sobre otros jugadores"

Madrid, España.

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, bromeó sobre el apretado calendario que afronta en este tramo final de competiciones de clubes antes del parón de selecciones, con tres partidos en ocho días, y aseguró que él está “cansado” de los periodistas y estos de él.

“Seis ruedas de prensa en una semana.... En otros países me permitían ahorrarme una rueda de prensa. Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Yo digo lo mismo, vosotros no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo. Con los jugadores es lo mismo, más o menos cansados pero hay que ir a por ellos -los rivales-. Al Elche y el Atlético de Madrid les pasa lo mismo que a nosotros. Si me decís que la próxima semana de seis ahorramos una rueda de prensa traigo aquí algo de picar y nos divertimos”, bromeó en la rueda de prensa de este lunes, previa al duelo contra el Elche.