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Mourinho atiza en conferencia de prensa:"No opino sobre otros jugadores"

Fiel a su estilo, José Mourinho bromeó por tener tantas ruedas de prensa en un semana y se acordó del Barcelona: "Nadie preguntará sobre los penales. Extraño."

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 09:54 -
  • Agencia EFE
Mourinho atiza en conferencia de prensa:No opino sobre otros jugadores

El técnico luso se prepara para enfrentar al Elche por la sexta jornada de Laliga. FOTO EFE.

Madrid, España.

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, bromeó sobre el apretado calendario que afronta en este tramo final de competiciones de clubes antes del parón de selecciones, con tres partidos en ocho días, y aseguró que él está “cansado” de los periodistas y estos de él.

“Seis ruedas de prensa en una semana.... En otros países me permitían ahorrarme una rueda de prensa. Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Yo digo lo mismo, vosotros no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo. Con los jugadores es lo mismo, más o menos cansados pero hay que ir a por ellos -los rivales-. Al Elche y el Atlético de Madrid les pasa lo mismo que a nosotros. Si me decís que la próxima semana de seis ahorramos una rueda de prensa traigo aquí algo de picar y nos divertimos”, bromeó en la rueda de prensa de este lunes, previa al duelo contra el Elche.

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Encuentro correspondiente a la sexta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) para el que Mourinho fue conciso con lo que espera de su equipo: “Me gustaría ganar y me gustaría jugar bien, eso es todo”, declaró.

Comparecencia de Mourinho en la que no quiso responder a las palabras de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro, en las que aseguró que él merecía el premio.

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“No opino sobre las declaraciones de otros, las respeto, pero no voy a opinar sobre las declaraciones de un jugador”, contestó.

Un Mourinho que salió de la sala de prensa con ironía. “¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? Extraño... ¿no?”, dijo mientras abandonó la sala, tras los dos penaltis que les señalaron a favor al Barcelona y Atlético de Madrid en sus respectivos partidos del domingo.

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Agencia EFE
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