"¡A desayunar íbamos!": Matan a balazos a un hombre frente a su casa en La Ceiba

La Ceiba. Un hombre murió de forma violenta la mañana de este lunes en la colonia Loma Linda, sector Delicias, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.​

La víctima fue identificada como Mario Antúnez.

Según relatos de testigos, el ahora occiso se encontraba frente a su casa cuando fue sorprendido por un sujeto desconocido, quien le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. El cuerpo sin vida de Antúnez quedó tendido a mitad de la vía pública.