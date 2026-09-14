"¡A desayunar íbamos!": Matan a balazos a un hombre frente a su casa en La Ceiba

La Ceiba. Un hombre murió de forma violenta la mañana de este lunes en la colonia Loma Linda, sector Delicias, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
La víctima fue identificada como Mario Antúnez.
Según relatos de testigos, el ahora occiso se encontraba frente a su casa cuando fue sorprendido por un sujeto desconocido, quien le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. El cuerpo sin vida de Antúnez quedó tendido a mitad de la vía pública.
Familiares de la víctima acudieron al lugar entre lágrimas y gritos de desesperación; uno de los parientes se aferró al cadáver sobre el pavimento mientras su madre lamentaba desconsolada la tragedia.
"¡Ay, mi hijo! ¿Por qué me lo mataron? A desayunar íbamos", expresaba entre sollozos la madre del ahora occiso.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Sin embargo, agentes de la Policía Nacional ya se desplazaron a la zona para resguardar la escena e informaron que cuentan con grabaciones de cámaras de vigilancia del sector, las cuales serán clave para esclarecer el hecho e identificar al responsable del homicidio.