Consejo de Defensa y Seguridad analizará declarar terroristas a grupos criminales

Tegucigalpa, Honduras. Las maras, pandillas y otros grupos criminales podrían ser declaradas organizaciones terroristas durante la próxima reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), según informó este lunes el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez. El funcionario explicó que el CNDS deberá analizar la posibilidad de aplicar las reformas aprobadas por el Congreso Nacional, mediante las cuales se ampliaron los supuestos para considerar a determinados grupos criminales como asociaciones terroristas.

Velásquez recordó que al inicio de la administración del presidente Nasry Asfura, el Gobierno presentó una iniciativa ante el Congreso Nacional para ampliar los criterios relacionados con las asociaciones terroristas. Según dijo, las reformas fueron aprobadas por unanimidad. “Se permite que se declare asociaciones terroristas a todos aquellos grupos criminales que estén en algún tipo de control territorial, que causen temor en la población y que provoquen actos terroristas como lo que han estado ocurriendo”, explicó el ministro.

En ese sentido, señaló que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tiene ahora la responsabilidad de analizar si existen las condiciones para realizar una declaratoria que permita a las autoridades combatir de manera más efectiva a las estructuras criminales que, según las autoridades, mantienen atemorizada a la población.

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Como ejemplo de las situaciones que han motivado la preocupación de las autoridades, Velásquez mencionó las acciones atribuidas a una banda criminal que opera en Yoro, así como casos de desplazamiento forzado registrados en sectores de la capital hondureña.

Acciones contra el Cartel del Diablo en Sulaco, Yoro

El ministro también se refirió a las dificultades que enfrentan las autoridades para capturar a alias El Diablo, señalado como uno de los cabecillas del grupo criminal El Cartel del Diablo, el cual opera en el departamento de Yoro. Según Velásquez, la zona donde se moviliza Esteban Gumercindo Ferrera Rodas es montañosa y cuenta con numerosas aldeas conectadas por rutas utilizadas durante la cosecha de café, lo que facilita que los integrantes del grupo puedan evadir los controles policiales. Añadió que en el sector existen cuevas y otras cavidades naturales formadas en piedra caliza que son conocidas por los delincuentes y utilizadas para esconderse de la vigilancia aérea y de los operativos de las autoridades. “Ahora es apoyo con las Fuerzas Armadas, vamos a ir a buscarlo hasta llegar a neutralizarlo”, afirmó Velásquez al ser consultado sobre las acciones para lograr la captura de alias El Diablo.

Caso de Juan López y Dereck McNeil