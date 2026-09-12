Tomás Zambrano anuncia convocatoria del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad

Olanchito, Yoro. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció este sábado que el presidente Nasry Asfura convocará en los próximos días al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para abordar la situación de seguridad en Honduras.

“El tema de seguridad es clave. Hemos hablado con el Presidente, va a convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en los próximos días”, afirmó Zambrano durante una visita realizada en Olanchito, Yoro.

El titular del Legislativo también señaló que ha conversado sobre la situación de seguridad con el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, y con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio.

Zambrano recordó que en mayo pasado el Congreso Nacional aprobó por unanimidad un paquete de reformas penales que declara a las maras y pandillas como organizaciones terroristas y endurece las penas por el delito de extorsión.

Según explicó, las reformas aprobadas también otorgan atribuciones al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para declarar como terroristas a grupos vinculados con la criminalidad organizada que operan en el país.

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El presidente del Congreso sostuvo que las nuevas disposiciones buscan fortalecer las acciones del Estado contra las estructuras delictivas responsables de hechos violentos y de delitos que afectan a la población hondureña.

“Les llegó la hora a ellos”, advirtió Zambrano al referirse a los grupos de delincuencia organizada y aseguró que el Gobierno, la Policía y las Fuerzas Armadas deberán articular esfuerzos para enfrentar la criminalidad.

El titular del Legislativo afirmó que las Fuerzas Armadas estarán en las calles y que la Policía Militar tendrá presencia en barrios y colonias considerados conflictivos, además de realizarse operativos de saturación.

“Este Gobierno tiene que actuar y vamos a responder en el tema de seguridad”, manifestó Zambrano, quien aseguró que las autoridades no permanecerán de brazos cruzados ante los hechos delictivos.

Finalmente, el presidente del Congreso Nacional advirtió que quienes hayan causado hechos violentos deberán responder ante los tribunales y, de encontrarse responsabilidad, cumplir las penas correspondientes en los centros penales. “No podemos permitir que sigan jugando con la seguridad del pueblo hondureño”, afirmó.