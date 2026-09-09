Apple da el salto a los plegables con el iPhone Duo, que costará 1.999 dólares

Nueva York. El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, anunció este miércoles el primer teléfono plegable de la marca, bautizado como iPhone Duo, que tiene un tamaño similar al de un "pasaporte" cuando está cerrado, con una pantalla de 5,4 pulgadas, y costará 1.999 dólares. Cuando se despliega la pantalla, el nuevo modelo alcanza un tamaño de 7,6 pulgadas, el más grande visto hasta la fecha en un iPhone. "Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultará tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria", explicó Ternus en el evento de presentación en la sede de la empresa en Cupertino (California). El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de la empresa surcoreana Samsung, que lanzó su primer plegable hace más de siete años. No obstante, el nuevo líder de Apple defendió en su presentación que el iPhone Duo tiene el mejor diseño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda. El resultado es una pantalla cuadrada poco adecuada para la manera en que la gente los utiliza. Desplazarse por contenido vertical resulta poco fluido y las películas quedan encajonadas entre enormes franjas negras, lo que hace que una pantalla grande parezca mucho más pequeña", aseguró Ternus. El iPhone Duo está disponible en dos colores: blanco estelar y cielo nocturno. Los pedidos anticipados comienzan el viernes 16 de octubre y el dispositivo estará disponible a partir del viernes 23.

Solo modelos "Pro"

Apple presentó, además, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, en cuatro colores: negro "profundo", un plata "más refinado", un nuevo tono llamado "glaciar" y un "sofisticado" burdeos, describió Ternus. Ternus se saltó así el lanzamiento de un modelo estándar o básico del iPhone 18, que suelen ser los más económicos. Según la prensa especializada, Apple podría lanzar ese modelo más adelante. La compañía californiana subrayó que los nuevos modelos Pro han sido construidos desde cero para aprovechar "Apple Intelligence" y las capacidades de una Siri, el asistente virtual de la empresa, rediseñada, que ahora cuenta con mayor comprensión del contexto personal del usuario, voces más expresivas y la capacidad de interactuar con aplicaciones de terceros. Apple Intelligence llegará en 16 idiomas, entre ellos el español, mientras que la IA de Siri se lanzará en inglés y se añadirán más idiomas en octubre. Apple se ha quedado rezagada en la carrera de la inteligencia artificial (IA) frente a gigantes como Google, que ya ha inundado sus dispositivos con IA, o empresas más emergentes como OpenAI y Anthropic, que se han convertido en líderes en el sector. Para hacer este cambio posible en la IA de Apple, la empresa de la manzana mordida ha integrado el nuevo chip A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros. Lea: ¿Cómo transformar tu foto en una imagen de los años 80 con ChatGPT?

Más batería y mejor cámara

Como es tradición, la compañía señaló que el nuevo diseño del iPhone 18 Pro se traduce en lo que denomina la batería de mayor duración en la historia del iPhone y las mejores cámaras. El iPhone 18 Pro ofrece hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el modelo Pro Max alcanza las 45 horas. En el apartado fotográfico, Apple ha introducido lo que define como "su mayor mejora en años". La cámara principal "Fusion" de 48 megapíxeles cuenta ahora con un sistema de apertura variable compuesto por seis hojas de polímero compuesto, descritas como "más delgadas que un cabello humano". Estos modelos llegarán al mercado el 18 de septiembre. El iPhone 18 Pro tendrá un precio de salida de 1.199 dólares para la versión de 256 GB, un aumento de 100 dólares respecto al iPhone 17 Pro, mientras que el del modelo 18 Pro Max, que es de mayor tamaño, parte de los 1.299 dólares, también para la versión de 256 GB. En EE. UU., el iPhone 18 Pro está disponible con Apple Upgrade, un nuevo programa de arrendamiento que ofrece a los clientes opciones de pago mensual a 12 o 24 meses, además de una forma sencilla de cambiar a un nuevo iPhone al finalizar el contrato.

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