Molina con sorpresas: Selección Honduras anuncia convocatoria para Nations League

San Pedro Sula, Honduras.

Un nuevo capítulo comienza. De la mano del entrenador, José Francisco Molina, la Selección de Honduras emprende otro desafío y se prepara para el debut oficial del español en el banquillo de la Bicolor. Este lunes 14 de septiembre se confirmó la convocatoria de 26 futbolistas para iniciar el camino en la Nations League de Concacaf.

Esta ventana de la Fecha FIFA marcará la primera prueba de fuego de Molina tras su llegada en febrero de este año. Desde entonces, dirigió al timonel catracho en dos amistosos, el primero contra Perú, que empató 2-2 el 31 de marzo en el estadio Ontime Butarque en Leganés.

Y justo antes del Mundial enfrentaron a la Selección de Argentina en el Estadio Kyle Field de Houston, el 6 de junio. Ahí, la Albiceleste los venció por 2-0. Ahora, José Francisco Molina prepara su debut oficial y será en el escenario de la Nations League, por lo que decidió optar en su llamado - como en los anteriores - por una lista combinada de jugadores de experiencia y los jóvenes que le están dando una cara renovada al proyecto.