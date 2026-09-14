Molina con sorpresas: Selección Honduras anuncia convocatoria para Nations League

Un nuevo capítulo comienza. De la mano del entrenador, José Francisco Molina, la Selección de Honduras emprende otro desafío y se prepara para el debut oficial del español en el banquillo de la Bicolor. Este lunes 14 de septiembre se confirmó la convocatoria de 26 futbolistas para iniciar el camino en la Nations League de Concacaf.
Esta ventana de la Fecha FIFA marcará la primera prueba de fuego de Molina tras su llegada en febrero de este año. Desde entonces, dirigió al timonel catracho en dos amistosos, el primero contra Perú, que empató 2-2 el 31 de marzo en el estadio Ontime Butarque en Leganés.
Y justo antes del Mundial enfrentaron a la Selección de Argentina en el Estadio Kyle Field de Houston, el 6 de junio. Ahí, la Albiceleste los venció por 2-0. Ahora, José Francisco Molina prepara su debut oficial y será en el escenario de la Nations League, por lo que decidió optar en su llamado - como en los anteriores - por una lista combinada de jugadores de experiencia y los jóvenes que le están dando una cara renovada al proyecto.
Dentro de la convocatoria destacan nombres como los de Luis Palma (Lech Poznan), Kervin Arriaga (AEK Atenas), Joseph Rosales (Austin FC), así como la incorporación de Dereck Moncada (Lugano FC), Keyrol Figueroa (Port Vale), Víctor Vandenbroucke (KAA Gent) y Erick Puerto (FC Bate).
Como parte de las sorpresas se ven nombres como los de Jonathan Rubio y Bryan Róchez, quienes regresan a una lista de la Bicolor, así como la presencia del joven Nixón Cruz (Real España). También destacan las ausencias de jugadores de Marathón.
El camino de la Selección de Honduras en la Nations League de Concacaf arranca el viernes 25 de septiembre: La "H" recibirá en el Estadio Nacional a Surinam a partir de las 7:00 p.m. Posteriormente, visitarán el lunes 28 el Nacional Stadium para medirse a Jamaica en esta primera etapa del torneo.
Ya para la ventana del siguiente mes, Honduras viajará para enfrentarse a Guyana Francesa en el Pierre-Aliker Stadium el viernes 2 de octubre y solo tres días después se volverán a ver las caras, pero ahora como local en el recinto capitalino. Cabe recordar que, solo los dos mejores de cada grupo avanzan a los cuartos de final de la Nations League, donde ya esperan México, Panamá, Canadá y Estados Unidos, clasificados directamente por lo que quedaron fuera de esta primera fase.
Convocatoria de la Selección de Honduras para la Nations League
PORTEROS: Alex Güity (Lobos UPNFM), Edrick Menjívar (CD Olimpia) y Luis Ortiz (FC Motagua).
DEFENSAS: Clinton Bennet (CD Olimpia), Cristopher Meléndez (FC Motagua), Clever Portillo (FC Motagua), Giancarlo Sacaza (FC Motagua), Luis Vega (FC Motagua), Denil Maldonado (FK Rubin Kazan), Joseph Rosales (Austin FC) y Víctor Vandenbroucke (KAA Gent).
CENTROCAMPISTAS: Alejandro Reyes (FC Motagua), Deybi Flores (Petro Luanda), Jonathan Rubio (Petro Luanda), Edwin Rodríguez (CD Olimpia), Kervin Arriaga (AEK Atenas), Nixon Cruz (Real España), Luis Palma (Lech Poznań) y David Ruíz (Red Bull NY).
DELANTEROS: Alenis Vargas (Manisa FK), Dereck Moncada (FC Lugano), Exon Arzú (Carabobo FC), Mike Arana (Real España), Bryan Róchez (Leixões SC), Keyrol Figueroa (Port Vale FC) y Erick Puerto (FC Bate).
Fechas y horarios de los partidos de Honduras en Nations League
- Viernes, 25 de Septiembre: Honduras vs. Surinam | 7:00 P.M. | Estadio Nacional Chelato Uclés
- Lunes, 28 de Septiembre: Jamaica vs. Honduras | 6:00 P.M. | Nacional Stadium
- Viernes, 2 de Octubre: Guayana Francesa vs. Honduras | 6:00 P.M. | Pierre-Aliker Stadium
- Lunes, 5 de Octubre: Honduras vs. Jamaica | 8:00 P.M. | Estadio Nacional Chelato Uclés