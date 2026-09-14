Asfura anuncia análisis para implementar estado de excepción en algunos municipios

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura informó este lunes que su Gobierno estudia la posibilidad de implementar nuevamente el estado de excepción en determinados municipios o departamentos de Honduras, como parte de las acciones que se analizan para hacer frente a los problemas de inseguridad.

El mandatario explicó que la medida no sería aplicada de forma general en todo el territorio nacional, sino únicamente en aquellos sectores donde las autoridades consideren necesario reforzar los controles y conocer con mayor precisión la situación de seguridad.

"Lo estamos analizando en qué lugares que sea obligatorio para poder tener un control y realmente una revisión clara de qué está pasando en algún municipio o en algún departamento, sí lo estamos analizando", declaró Asfura mientras acudía al velorio del extinto director del INA, Javier Talavera.