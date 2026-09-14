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Asfura anuncia análisis para implementar estado de excepción en algunos municipios

El presidente Asfura confirmó que analiza retomar el estado de excepción en municipios o departamentos afectados por la inseguridad

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 15:48 -
  • Redacción La Prensa
Asfura anuncia análisis para implementar estado de excepción en algunos municipios

El presidente Nasry Asfura confirmó que su Gobierno analiza retomar el estado de excepción en municipios o departamentos donde los niveles de inseguridad requieran un mayor control.

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura informó este lunes que su Gobierno estudia la posibilidad de implementar nuevamente el estado de excepción en determinados municipios o departamentos de Honduras, como parte de las acciones que se analizan para hacer frente a los problemas de inseguridad.

El mandatario explicó que la medida no sería aplicada de forma general en todo el territorio nacional, sino únicamente en aquellos sectores donde las autoridades consideren necesario reforzar los controles y conocer con mayor precisión la situación de seguridad.

"Lo estamos analizando en qué lugares que sea obligatorio para poder tener un control y realmente una revisión clara de qué está pasando en algún municipio o en algún departamento, sí lo estamos analizando", declaró Asfura mientras acudía al velorio del extinto director del INA, Javier Talavera.

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La posibilidad de retomar esta estrategia surge luego de que el estado de excepción permaneciera vigente durante el gobierno de Xiomara Castro. Según lo señalado por Asfura, todavía se evalúan los lugares en los que podría ser necesaria su aplicación.

El presidente no precisó cuáles municipios o departamentos están bajo consideración ni estableció una fecha para una eventual entrada en vigor de la medida.

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