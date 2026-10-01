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Lago desaparece en Grecia en medio de la sequía y el aumento de las temperaturas

El lago Koroneia, en el norte de Grecia, se redujo a menos de una décima parte de su tamaño en 2016 tras años de escasas lluvias y calor por encima de la media. La situación deja al descubierto los efectos del cambio climático y de la presión del riego sobre la región.

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