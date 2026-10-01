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Mujer condenada a muerte sobrevive a intento de ejecución en Estados Unidos

Una mujer de 50 años sobrevivió a un intento de ejecución por inyección letal en Tennessee este miércoles (30 de septiembre) y fue trasladada de la prisión a un hospital, según sus abogados. Su estado de salud no estaba claro.

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