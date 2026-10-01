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Una mañana llena de aprendizajes se vivió en el CEB Dionisio de Herrera durante la segunda visita de Mente Sana

La jornada contó con la participación de nuestros patrocinadores UTH, Fundación Diunsa, Supermercados Colonial y Camas Royal Excell

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