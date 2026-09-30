  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

DNVT inicia decomiso de buses “rapiditos” por uso de polarizado en San Pedro Sula

La DNVT decomisó más de seis unidades en San Pedro Sula por uso de polarizado y anunció nuevos operativos de control.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos