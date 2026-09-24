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¡A hacer llover! Honduras alista avión para sembrar nubes

La SAG prevé iniciar las primeras operaciones este jueves 24 de septiembre, después de un retraso en la llegada de los insumos procedentes de Estados Unidos

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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