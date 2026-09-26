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Un extractor de jugo industrial, otro de los proyectos tecnológicos presentados en la Expo Tech 2026 del ITEE

Dennis Hernández, alumno de ultimo año de Electromecánica, expone su proyecto: un extractor de jugo industrial

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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