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Zonas de Honduras sin luz el 26 de septiembre: consulta la lista
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Honduras
Un extractor de jugo industrial, otro de los proyectos tecnológicos presentados en la Expo Tech 2026 del ITEE
Dennis Hernández, alumno de ultimo año de Electromecánica, expone su proyecto: un extractor de jugo industrial
Redacción La Prensa
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Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 11:09
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Redacción La Prensa
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