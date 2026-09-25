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DSA realiza simulacro de amenaza a aeronave en aeropuerto de La Ceiba

La División de Seguridad Aeroportuaria realizó un ejercicio a escala real en el aeropuerto Guillermo Anderson, simulando una amenaza contra una aeronave en tierra.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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