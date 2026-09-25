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Fenag advierte no sembrar maíz y frijoles ante falta de lluvias

Héctor Ferreira, presidente de la Fenag, recomienda a los agricultores esperar antes de sembrar maíz y frijoles, ante la previsión de que las lluvias disminuyan en noviembre.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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