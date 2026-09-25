Hondureño prisionero en Ucrania pide ayuda para volver a casa

Kiev, Ucrania. Wilson Noel Quintero Guzmán, exoficial del Ejército de Honduras con 11 años de trayectoria y especialista en ingeniería militar, vive en cautiverio en un centro de detención de Ucrania tras huir del frente ruso. Su caso, difundido por el proyecto Camino a Casa, saca a la luz una red de reclutamiento engañoso que opera en Latinoamérica. Quintero dejó las Fuerzas Armadas en 2024 para emprender una vida civil como conductor de transporte pesado, según el medio argentino Infobae.

Todo comenzó cuando encontró en Facebook un anuncio que ofrecía un puesto como guardia de seguridad privada en Rusia, con un sueldo competitivo. A partir de ese anuncio, contactó por WhatsApp a un intermediario hispano. Con la promesa de que le reembolsarían los pasajes, pagó su propio boleto y voló a Moscú en mayo. Al llegar, fue retenido en una casa de seguridad junto a otros siete extranjeros, quienes en su mayoría eran colombianos. Allí les quitaron los pasaportes y los dejaron incomunicados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Wilson comentó que a él junto con otros hombres los trasladaron a la provincia fronteriza de Bélgorod con una ametralladora PKM para usarlo como "carne de cañón".