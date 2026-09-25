Investigan a siete personas por la muerte de un trabajador en el Coliseo romano

Roma, Italia. La Fiscalía de Roma investiga a siete personas por la muerte de un operario mientras trabajaba en la instalación de una nueva iluminación en el Coliseo de Roma, al caer del monumento desde una altura de diez metros.

El fiscal que lleva a cabo las pesquisas, Antonino Di Maio, ha planteado los delitos de homicidio culposo y de violación de la normativa sobre la seguridad en el puesto de trabajo, según avanzan los medios locales.

El lunes se realizará la autopsia de la víctima en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de La Sapienza romana.