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La OMS urge a cerrar tratado global ante la certeza de que ocurrirá una nueva pandemia

El director general de la OMS mencionó que los retrasos en la aprobación del programa costarán muy caro a todos los países cuando llegue la próxima

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 10:15 -
  • Agencia EFE
La OMS urge a cerrar tratado global ante la certeza de que ocurrirá una nueva pandemia

Según la OMS el tratado global ayudaría a avanzar para hacer frente al próximo virus.

 Foto: archivo

Naciones Unidas. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, urgió este viernes a cerrar el tratado global pandémico ante la certeza de que ocurrirá una nueva pandemia: "La cuestión es cuándo".

Adhanom instó a los Estados a concluir "lo antes posible" el Sistema de Acceso a Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés), un acuerdo recíproco en el cual los países comparten información sobre muestras de virus y bacterias peligrosas a cambio de tener garantizado el acceso a las vacunas, tratamientos y diagnósticos que se obtengan gracias a estos datos.

"No se trata de si ocurrirá una próxima pandemia, es cuestión de cuándo", declaró el director de la OMS en una reunión de alto nivel sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias en el marco de la Asamblea General de la ONU.

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Ghebreyesus defendió que los retrasos en la aprobación del programa "costarán muy caro a todos los países cuando llegue la próxima".

"La amenaza evoluciona y nosotros también debemos hacerlo", aseveró y agregó que, aunque "nunca se está suficientemente (preparado)", este tratado global ayudaría a avanzar para hacer frente al próximo virus.

Durante su intervención, el director recordó un discurso ante la Universidad de Columbia hace nueve años, antes de la llegada de la covid-19, en el que declaró que "nadie está a salvo hasta que todos lo están".

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Allí, preguntado por si el mundo estaba preparado para una pandemia, aseguró que "no": "Tan solo dos años después, llegó la covid-19 y, en efecto, el mundo no lo estaba", comentó.

Por eso, defendió que la mejor defensa contra las pandemias "no es el aislamiento", sino la cooperación, que, en este caso, es "un bien público global".

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