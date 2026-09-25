La OMS urge a cerrar tratado global ante la certeza de que ocurrirá una nueva pandemia

Naciones Unidas. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, urgió este viernes a cerrar el tratado global pandémico ante la certeza de que ocurrirá una nueva pandemia: "La cuestión es cuándo".

Adhanom instó a los Estados a concluir "lo antes posible" el Sistema de Acceso a Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés), un acuerdo recíproco en el cual los países comparten información sobre muestras de virus y bacterias peligrosas a cambio de tener garantizado el acceso a las vacunas, tratamientos y diagnósticos que se obtengan gracias a estos datos.

"No se trata de si ocurrirá una próxima pandemia, es cuestión de cuándo", declaró el director de la OMS en una reunión de alto nivel sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias en el marco de la Asamblea General de la ONU.