Sheinbaum tiene interés en reunirse con Xi Jinping durante su viaje a China

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este viernes su "interés" en reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, durante el viaje que realizará a China para participar en noviembre en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque aclaró que la agenda de encuentros bilaterales todavía no está definida. “Sí, sí sería de nuestro interés y ya lo informaríamos con su tiempo”, respondió la mandataria al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina, celebrada en el estado de Tabasco, sobre la posibilidad de mantener un encuentro con Xi. Sheinbaum, quien el pasado miércoles confirmó su asistencia a la cumbre de APEC, explicó que su decisión de acudir al evento responde a que México albergará el encuentro del foro en 2028 y es habitual que el mandatario del país que recibirá posteriormente la reunión participe en las citas previas.

“Vamos a ir a China y ya la agenda de las reuniones que tendríamos con distintos presidentes ya la daremos a conocer”, señaló. La mandataria destacó además las “buenas relaciones” entre México y China y recordó la reciente visita a Pekín del canciller mexicano, Roberto Velasco, quien abordó con su homólogo chino asuntos comerciales y otros temas de la relación bilateral. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El acercamiento con Pekín ocurre mientras México mantiene intensas negociaciones comerciales con Estados Unidos, su principal socio, de cara a la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).