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Fallece James Copenhaver, sobreviviente al atentado contra Trump en 2024

El líder republicano calificó a Copenhaver de auténtico patriota estadounidense

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 09:00 -
  • Agencia EFE
Fallece James Copenhaver, sobreviviente al atentado contra Trump en 2024

El intento de asesinato tuvo lugar en vísperas de la convención en la que Trump fue elegido el candidato republicano para las presidenciales de noviembre de 2024.

 Foto: archivo

Redacción Internacional. James Copenhaver, un hombre que resultó herido durante el intento de asesinato contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, en un acto de campaña el 13 de julio de 2024, falleció esta semana, indicaron este viernes medios estadounidenses.

Copenhaver recibió disparos en el brazo y en el abdomen, lo que le dejó secuelas y le obligó a caminar con bastón desde entonces.

El hombre, de 76 años, murió el miércoles en el Hospital West Penn de Pittsburgh, especificó este viernes la emisora NPR.

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Su abogado, Joseph Feldman, no especificó en su comunicado si su fallecimiento está directamente relacionado con las heridas sufridas en 2024.

Copenhaver y su mujer, Marianne Copenhaver, denunciaron en junio al Gobierno federal, alegando que tanto el Servicio Secreto como el Departamento de Seguridad Nacional no garantizaron una protección adecuada durante el mitin de Trump, en la que el ahora mandatario resultó herido en una oreja.

En un mensaje publicado en la red Truth Social el jueves, el líder republicano calificó a Copenhaver de "auténtico patriota estadounidense", y destacó que hizo gala de una "tremenda valentía y coraje", además de mantener un "espíritu positivo" a pesar de las dificultades.

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Según recordó NPR, en el mitin de Butler, Pensilvania, recibieron disparos otras dos personas del público: David Dutch, que sobrevivió, y Corey Comperatore, que falleció al proteger a su familia de las balas con su cuerpo.

El atacante de Trump, Thomas Crooks, de 20 años, disparó desde la azotea de un edificio y fue abatido por los francotiradores segundos después de que disparara contra el líder republicano mientras este hablaba en el escenario.

El intento de asesinato tuvo lugar en vísperas de la convención en la que Trump fue elegido el candidato republicano para las presidenciales de noviembre de ese año, en las que se enfrentó a Kamala Harris después de que el también demócrata Joe Biden decidiera retirarse de la carrera electoral.

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Agencia EFE
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