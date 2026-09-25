Trump dice que "sucederán cosas extraordinarias" tras su "muy productiva" reunión con Xi

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que pasarán "cosas extraordinarias" tras su "muy productiva" reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, que termina hoy una visita oficial de tres días en el país. "Una reunión muy productiva con el presidente Xi, tanto para Estados Unidos como para China. Van a pasar cosas extraordinarias", dijo el mandatario en su red Truth Social, donde aseguró que a Xi parece gustarle la idea de rebautizar la "inteligencia artificial" como "superinteligencia".

"Al igual que a casi todo el mundo, le pareció bien cambiar el nombre —poco preciso e inadecuado— de 'Inteligencia Artificial' por uno mucho más exacto e importante: 'SUPERINTELIGENCIA'. ¡Eso sería 'SÚPER'! Todos estuvieron de acuerdo anoche también", dijo sobre la cena de honor del jueves con el presidente chino, en la que estuvieron poderosas figuras de la industria tecnológica estadounidense. Elon Musk (xAI), Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Alphabet), Jeff Bezos (Amazon) y Michael Dell (Dell Technologies) participaron en la cena en la Casa Blanca, en la que se ausentó el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, uno de los defensores de controlar la inteligencia artificial (IA).

La inteligencia artificial ha sido un "tema clave" en la agenda entre los dos mandatarios y, aunque no ha trascendido ningún acuerdo concreto, ha abierto un diálogo sobre un sector en el que ambas superpotencias rivalizan. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante los llamados a una desaceleración del desarrollo de la IA, Trump sugirió el jueves que la intención de ambos países es dejar las cosas como están, lo que implicaría no frenar su desarrollo. "Un día importante con el presidente Xi de China. La superinteligencia (SI) será un tema clave de discusión, pero quiero dejarlo exactamente donde está. Esa es también la postura de China. ¡Nuestra salvaguarda es el Departamento de Justicia!", dijo. Los dos países han acordado la extensión de la tregua comercial que mantienen hasta el próximo 10 de enero, lo que permite contener parte de la escalada arancelaria y suspender algunas restricciones cruzadas en ámbitos como las tierras raras y los productos de alta tecnología.