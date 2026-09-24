Trump regala a Xi una estatua de un águila calva, símbolo de Estados Unidos

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regaló este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, una estatua de un águila calva, símbolo nacional estadounidense, durante la cena de Estado ofrecida en la Casa Blanca en honor al mandatario chino.

"Es un honor para mí presentar al presidente Xi un regalo realizado por un extraordinario artista estadounidense, uno de los mejores del mundo", dijo Trump al entregar el obsequio, diseñado, según explicó, en colaboración con él y la primera dama, Melania Trump.

Trump destacó que el águila calva "es un símbolo nacional de Estados Unidos y una encarnación del espíritu libre y elevado de Estados Unidos".

"Esperamos que encuentre un buen lugar, un lugar maravilloso, en Pekín", añadió el presidente estadounidense al entregar el regalo a Xi.