Un té entre Trump y Xi para escenificar una relación más estable entre ambos países

Washington, Estados Unidos. Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, tomaron este viernes el té en la Casa Blanca y subrayaron que la visita de Estado del mandatario asiático a Washington ha servido para situar la relación entre las dos potencias en un plano más positivo.

"Hemos logrado grandes avances, muy positivos para ambos países", dijo Trump durante el acto celebrado en el Cuarto Rojo de la Casa Blanca y en el que ambos líderes estuvieron acompañados por las primeras damas, Melania Trump y Peng Liyuan.

Aunque Trump no ofreció más detalles sobre una visita de la que no ha transcendido ningún gran acuerdo, Xi fue un poco más allá al asegurar que durante su estancia de tres días en la capital estadounidense ambas partes han acordado dotar a la relación bilateral "de nuevo contenido, estableciendo que dichos lazos serán constructivos y de estabilidad estratégica, basados en el respeto, la equidad y la reciprocidad".