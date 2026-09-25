"Se escucharon gritos de auxilio": cinco miembros de una familia mueren calcinados en incendio

Una familia quedó marcada por la tragedia luego de que cinco de sus integrantes murieran durante un incendio registrado la madrugada del pasado miércoles en el barrio de La Compuerta, República Dominicana.
El siniestro destruyó por completo la vivienda donde residían las víctimas, una estructura construida principalmente de madera y zinc. Tras ser consumida por las llamas, en el lugar fueron encontrados los cuerpos totalmente carbonizados.
La médico encargada del caso confirmó el hallazgo de cinco cadáveres al concluir el levantamiento de los cuerpos en la escena.
Entre las víctimas había dos adultos y tres menores de edad. Los adultos fueron identificados preliminarmente como la pareja de esposos Yudelka del Carmen Goris, de 32 años, y Juan Delis Ventura, de 34.
La identificación de la pareja fue realizada de manera preliminar por una hermana y un cuñado, según explicó la médico legista.
Los tres menores también eran hijos de la pareja, de acuerdo con una fuente cercana a los hechos. Se trata de Yudelis, de 9 años; Zamantha, de 5, y Yadelin Ventura, de apenas 8 meses.
Los cinco cuerpos presentaban un avanzado estado de carbonización cuando fueron recuperados de la vivienda.
Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se les realizó los procedimientos de autopsia correspondientes.
Este proceso permitirá establecer de manera oficial las causas de las muertes. Las autoridades de República Dominicana aún no revelan los motivos del siniestro.
Los informes preliminares apuntan a que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito. Sin embargo, esta hipótesis todavía deberá ser confirmada por las autoridades.
Para establecer el origen del fuego, una comisión especial de explosivos procedente de Santo Domingo realizará las investigaciones correspondientes.
Vecinos relataron que el incendio comenzó alrededor de las 2:00 de la madrugada. Aseguraron que escucharon gritos de auxilio desde el interior de la vivienda, pero no pudieron rescatar a sus ocupantes debido a la rapidez con que se propagaron las llamas. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 alertó a los organismos de socorro tras recibir el reporte.