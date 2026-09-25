"Se escucharon gritos de auxilio": cinco miembros de una familia mueren calcinados en incendio

Vecinos relataron que el incendio comenzó alrededor de las 2:00 de la madrugada. Aseguraron que escucharon gritos de auxilio desde el interior de la vivienda, pero no pudieron rescatar a sus ocupantes debido a la rapidez con que se propagaron las llamas. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 alertó a los organismos de socorro tras recibir el reporte.