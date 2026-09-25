Canciller cubano dice que EEUU nunca podrá encontrar motivos para ataque militar

La Habana, Cuba. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que EE.UU. nunca podrá encontrar justificación para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela, en medio de reportes este viernes sobre preparativos del Ejército estadounidense en torno a Cuba. Durante una entrevista la víspera con NBC News, Rodríguez dijo no creer que Washington intente en el país caribeño un "secuestro de un presidente en ejercicio" como el que realizó contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro en enero pasado, aunque insistió en que se toman "muy en serio las amenazas". "Hemos adoptado medidas para aumentar nuestra capacidad defensiva con la participación de todo el pueblo. Pero el Gobierno de EE.UU. nunca podrá encontrar justificación ni motivo alguno para lanzar un ataque militar contra un pequeño país vecino que de ninguna manera representa una amenaza para su seguridad nacional", indicó.

Rodríguez agregó desde Nueva York, a donde viajó para participar en la Asamblea General de la ONU, que su país "no se considera enemigo" de EE.UU. "ni desea serlo teniendo en cuenta los profundos vínculos existentes entre el pueblo estadounidense y el cubano". Sin embargo, insistió en que la verdadera "amenaza es el bloqueo económico" de Washington contra la isla y comparó con un "acto de guerra" que "debería cesar" el cerco petrolero impuesto por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, desde enero pasado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre las recientes negociaciones entre La Habana y Washington, el ministro cubano de Exteriores afirmó que han "habido algunas conversaciones diplomáticas", pero no quiso "ofrecer más detalles" y se negó a confirmar los reportes de que el nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, lidera el diálogo por la parte cubana.