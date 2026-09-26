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Un asistente IA que monitorea una máquina: El proyecto de un grupo de jóvenes del ITEE en SPS

José Lara, estudiante de ultimo año de Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa (ITEE), explica a detalle su proyecto tecnológico en la Expo Tech 2026

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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