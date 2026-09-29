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Investigan encallamiento del yate Tropical en puerto de La Ceiba

Autoridades del puerto de cabotaje de La Ceiba investigan qué ocurrió con el yate Tropical, de la empresa Galaxy Wave, que encalló tras arribar desde Roatán.

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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