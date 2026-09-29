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El ferry Galaxy Wave se está hundiendo en el muelle de cabotaje de La Ceiba

El ferry Tropical, de la compañía Galaxy Wave, encalló esta tarde en el muelle de Cabotaje de La Ceiba. Hasta el momento se investigan las circunstancias del incidente.

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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