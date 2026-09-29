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Rescatan a pasajeros tras encallar yate en muelle de La Ceiba

El yate Tropical, de la empresa Galaxy Wave, encalló en el muelle de cabotaje de La Ceiba tras arribar desde Roatán. Los pasajeros fueron rescatados sin incidencias que lamentar

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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