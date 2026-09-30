Imagen de este avión sobrevolando las nubes no muestra la estimulación de lluvia

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una fotografía que supuestamente muestra el momento en que un avión realiza un bombardeo de nubes como parte del proyecto de estimulación de lluvias impulsado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Sin embargo, la imagen es falsa y fue generada con inteligencia artificial (IA). Un análisis realizado con Hive Moderation arrojó un 99.6% de probabilidad de que haya sido creada con esta tecnología. “Es una foto Espectacular de el Bonbardeo de nubes en Honduras la imagen es de Bridel Euceda Periodista de HCH”, dice la descripción de la publicación que ha sido difundida en Facebook desde el 29 de septiembre.

El bulo fue amplificado en redes sociales por el periodista Bridel Euceda, quien afirmó que la imagen viral había sido captada por un piloto de la Fuerza Aérea. El proyecto de estimulación de nubes forma parte de las medidas que impulsa la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ante la falta de lluvias que afecta a Honduras, especialmente en zonas del Corredor Seco y áreas vinculadas con fuentes de abastecimiento de agua. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según EL HERALDO la iniciativa contempla intervenir entre 1.8 y 2.3 millones de hectáreas mediante alrededor de 20 vuelos, cuya ejecución depende de las condiciones meteorológicas. La intervención está a cargo de la empresa mexicana Startup Renaissance, a la cual se le pagará un estimado de 16 millones de lempiras.

Imagen de IA

Una búsqueda inversa en Google Lens no permitió identificar una imagen de origen que confirmara que el contenido corresponde a la operación real de estimulación de nubes que se realiza en Honduras. Tampoco se encontraron registros de la supuesta fotografía en el sitio web de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ni en cuentas correspondientes a miembros de la Fuerza Aérea. Además, para analizar la autenticidad de la imagen se utilizó Hive Moderation, una herramienta de detección de contenido generado mediante inteligencia artificial. El análisis arrojó un 99.6% de probabilidad de que la fotografía haya sido generada con IA. Este resultado constituye un indicio técnico de que la imagen podría haber sido generada con inteligencia artificial y se suma a la falta de evidencia encontrada que permita vincularla con la operación de estimulación de nubes realizada en Honduras.