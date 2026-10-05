Muro de la Sesal se desploma y daña dos vehículos estatales en Tegucigalpa

Los vehículos, que cuentan con distintivos de propiedad estatal, quedaron parcialmente cubiertos por los restos del muro tras el desplome.

El incidente ocurrió durante la jornada del 5 de octubre y provocó que varios bloques, fragmentos de concreto y otros materiales de construcción cayeran sobre los automotores que permanecían estacionados en el lugar.

Tegucigalpa, Honduras. Dos vehículos propiedad del Estado resultaron dañados este lunes luego de que un muro perimetral de las instalaciones de la Secretaría de Salud (Sesal), ubicadas en el sector de El Carrizal, se desplomara.

El impacto ocasionó daños principalmente en las partes frontales de las unidades, incluidos el capó, los vidrios y los retrovisores.

Tras el incidente, los escombros quedaron esparcidos en el área donde se encontraban estacionados los vehículos, por lo que fue necesario acordonar y revisar el sitio.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta las instalaciones de la Sesal luego de recibir la alerta sobre el desplome.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron personas heridas como consecuencia del incidente.

Trabajadores que se encontraban en las cercanías se acercaron al lugar para conocer lo ocurrido y observar los daños provocados por la caída de la estructura.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente qué provocó el debilitamiento y posterior desplome del muro perimetral.

Personal encargado de las instalaciones realiza una inspección para determinar las condiciones en las que se encontraba la estructura antes del incidente.

Además, se espera que se establezca el monto de los daños ocasionados a los dos vehículos estatales.

Las autoridades continuarán con la evaluación del área para determinar si existe algún otro riesgo para las personas o vehículos que circulan o permanecen en las instalaciones de la Secretaría de Salud.