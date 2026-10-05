Cinco restaurantes han sido cerrados por insalubres, según ministro de Copeco

Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades gubernamentales dieron a conocer la situación relacionada con la Semana Morazánica y las alertas que han sido declaradas en el territorio nacional y otros temas de interés nacional.
El ministro de Comunicación y Estrategia, Héctor Ordóñez, dio a conocer que, tras la publicación de la Ley contra grupos criminales, explicó que se han empezado a desarticular a nivel nacional, como ser la Pandilla 18, Mara Salvatrucha y Cartel del Diablo.
En relación a la Semana Morazánica, reiteró que se espera un desplazamiento de 500 mil personas que dejarán una derrama de alrededor de 600 millones de lempiras.
El ministro de Copeco, Reinado Sánchez, "quiero agradecer a más de 21 instituciones que conforman Conapremm, que van a dar seguridad a la población a nivel nacional".
"Son alrededor de 33 mil hombres y mujeres que se han desplazado a lo largo y ancho a nivel nacional en más de 1,600 puntos de control", dijo Sánchez.
Al corte al día de hoy se reportan más de 100 mil alcoholemias realizadas. "Se han hecho inspecciones en venta de comidas y se han cerrado cinco restaurantes, porque no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad", aseguró.
"Se han brindado servicios de ambulancias y se han prestado servicios de talleres móviles", prosiguió el ministro de Copeco.
"Si en la Semana Santa hacemos énfasis en que si va a conducir no tome, es con un solo propósito: que disfruten y regresen sanos y salvos a casa junto a su familia", recordó.
"En esta época hay lluvias y es necesario hacer un llamado a la prudencia, porque cuando una quebrada esté crecida, no se debe cruzar", recalcó.
"Yo quiero aprovechar este espacio para pedirle a la población que salgan a disfrutar con responsabilidad y que la población tenga conciencia de que es una responsabilidad compartida", dijo Reinaldo Sánchez.
En tanto, Francisco Argeñal, director de Cenaos de Copeco, explica que para esta temporada se van a esperar lluvias en la zona fronteriza con El Salvador.
"Los acumulados que se esperan en el sur y occidente serán de unos 30 milímetros", detalló el especialista en meteorología. "En otras zonas serán acumulados de hasta 10 milímetros y con mayores acumulados en las zonas montañosas", explicó Argeñal.
"Yo quiero pedirle a la población que puedan viajar en horas de la mañana, ya que en horas de la tarde y noche se pueden presentar lluvias y derrumbes que pueden obstaculizar la libre circulación", dijo el titular de Copeco.