Cinco restaurantes han sido cerrados por insalubres, según ministro de Copeco

Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades gubernamentales dieron a conocer la situación relacionada con la Semana Morazánica y las alertas que han sido declaradas en el territorio nacional y otros temas de interés nacional.

El ministro de Comunicación y Estrategia, Héctor Ordóñez, dio a conocer que, tras la publicación de la Ley contra grupos criminales, explicó que se han empezado a desarticular a nivel nacional, como ser la Pandilla 18, Mara Salvatrucha y Cartel del Diablo.

En relación a la Semana Morazánica, reiteró que se espera un desplazamiento de 500 mil personas que dejarán una derrama de alrededor de 600 millones de lempiras.

El ministro de Copeco, Reinado Sánchez, "quiero agradecer a más de 21 instituciones que conforman Conapremm, que van a dar seguridad a la población a nivel nacional".

"Son alrededor de 33 mil hombres y mujeres que se han desplazado a lo largo y ancho a nivel nacional en más de 1,600 puntos de control", dijo Sánchez.

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Al corte al día de hoy se reportan más de 100 mil alcoholemias realizadas. "Se han hecho inspecciones en venta de comidas y se han cerrado cinco restaurantes, porque no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad", aseguró.