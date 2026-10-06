Sin baches ni obstáculos: La Ceiba garantiza acceso óptimo a sitios turísticos

La Ceiba, Honduras. La alcaldía de La Ceiba finaliza un intensivo programa de mantenimiento y reparación en las distintas vías de acceso a los principales atractivos turísticos del municipio, garantizando así un tránsito fluido y sin inconvenientes para los miles de visitantes que se esperan durante el período de asueto.

Entre las zonas atendidas, destaca la intervención prioritaria en el corredor hacia la cuenca del Cangrejal. A pesar de ser una vía de responsabilidad estatal, la comuna ceibeña asumió los trabajos de acondicionamiento debido al evidente deterioro que presentaba el tramo.

"Empezamos el lunes y son aproximadamente 14 kilómetros los que vamos a intervenir, desde la entrada hasta la parte alta en la aldea El Pital", detalló el ingeniero Samuel Urbina, integrante del Departamento de Ingeniería Municipal.