Sin baches ni obstáculos: La Ceiba garantiza acceso óptimo a sitios turísticos

La Ceiba, Honduras. La alcaldía de La Ceiba finaliza un intensivo programa de mantenimiento y reparación en las distintas vías de acceso a los principales atractivos turísticos del municipio, garantizando así un tránsito fluido y sin inconvenientes para los miles de visitantes que se esperan durante el período de asueto.
Entre las zonas atendidas, destaca la intervención prioritaria en el corredor hacia la cuenca del Cangrejal. A pesar de ser una vía de responsabilidad estatal, la comuna ceibeña asumió los trabajos de acondicionamiento debido al evidente deterioro que presentaba el tramo.
"Empezamos el lunes y son aproximadamente 14 kilómetros los que vamos a intervenir, desde la entrada hasta la parte alta en la aldea El Pital", detalló el ingeniero Samuel Urbina, integrante del Departamento de Ingeniería Municipal.
El personal técnico y la maquinaria pesada se mantendrán operativos de manera continua durante toda la Semana Morazánica para asegurar que las vías permanezcan transitables en su totalidad.
"Vamos a trabajar esta semana; para nosotros no hay feriado. A todos los hondureños les decimos que vengan a la cuenca, que la calle estará en buenas condiciones y cualquier tipo de vehículo podrá transitar sin mayores problemas", agregó Urbina.
Con estas labores, los turistas podrán ingresar sin dificultades a la oferta de ecoturismo, hoteles, deportes de aventura, restaurantes y balnearios de la zona a través de un camino de tierra habilitado y en óptimas condiciones.
De forma complementaria, las cuadrillas municipales avanzan en la vía hacia las populares playas Perú. En este sector se lleva a cabo la pavimentación de un tramo vial en alianza estratégica con el patronato local.
La sección de terracería de la zona también recibió mantenimiento integral para recibir a los visitantes que buscan disfrutar del mar, el sol y la gastronomía caribeña.
Otros sitios turísticos del municipio, como las playas céntricas, el paseo de los Ceibeños y el malecón, así como las entradas a la ciudad, han sido limpiados y remozados.