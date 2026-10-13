Declaran alerta verde en el Distrito Central, Lago de Yojoa y otros sectores por constantes lluvias

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) decretó alerta verde por un período de 48 horas para varios puntos vulnerables del territorio hondureño.

Esta medida se debe a las constantes precipitaciones sobre el país. La disposición oficial entró en vigencia a partir de las 8:00 p.m. de ayer lunes 12 de octubre.

La medida abarca específicamente las zonas aledañas al Lago de Yojoa, el municipio del Distrito Central en Francisco Morazán, así como varios sectores del municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

Entre las comunidades bajo observación en la zona sur destacan Muruhuaca, La Ceiba, Sonora, El Borbollón, San Jesús, Capulín, Playa Grande, Conchal, Ojustal, Playitas, Calicanto, Laguna Seca, Naranjo, Valle Nuevo y Guatales.

De acuerdo con el informe meteorológico emitido por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el fenómeno es provocado por el constante transporte de humedad proveniente del mar Caribe hacia el interior del país, impulsado por los vientos del noreste. Este fenómeno generará lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada y de carácter disperso en las regiones oriental, central y sur.

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Las autoridades de prevención advirtieron que la saturación de los suelos y la persistencia de las precipitaciones incrementan considerablemente el riesgo de amenazas en estas comunidades.