Copeco pronostica lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras para este martes

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones meteorológicas que imperarán en el territorio nacional durante la jornada de este martes 13 de octubre.
Según el informe meteorológico, el ingreso de humedad desde el mar Caribe estará generando precipitaciones en distintas zonas del país.
El fenómeno meteorológico se debe principalmente al transporte de humedad proveniente del mar Caribe, impulsado por los vientos con dirección del noreste. Esta condición favorecerá la presencia de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, los cuales se manifestarán de forma dispersa sobre el territorio hondureño.
De acuerdo con las autoridades de Copeco, se registrará una mayor actividad de lluvias en las regiones del oriente, centro y sur del país. Para el resto de las regiones del territorio nacional, se prevén precipitaciones más leves, caracterizadas por lluvias débiles y aisladas a lo largo del día.
En relación con las condiciones marítimas, los análisis de Copeco indican que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, presentándose de manera relativamente estable. Por su parte, en el Golfo de Fonseca se espera un oleaje ligeramente más pronunciado, alcanzando alturas de entre 2 y 4 pies.
Finalmente, el organismo de prevención detalló que el sol salió a las 05:39 a.m. y su puesta se contempla para las 05:30 p.m., al tiempo que se registra la fase astronómica de Luna Nueva.
Se recomienda a la población tomar las precauciones pertinentes ante la presencia de lluvias en las zonas más vulnerables. Asimismo, se pide estar al tanto de los comunicados oficiales de Copeco.