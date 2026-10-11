Onda tropical en Honduras: zonas en las que lloverá este domingo

​​​​​​San Pedro Sula, Honduras. Las precipitaciones asociadas al paso de una onda tropical mantienen bajo vigilancia a distintas regiones de Honduras, ante la posibilidad de que aumenten los caudales de ríos y quebradas y se produzcan inundaciones o deslizamientos. El fenómeno ingresará acompañado de humedad, un factor que favorecerá la formación de lluvias en distintos puntos del territorio.

Los sectores norte y central figuran entre las áreas donde se esperan precipitaciones, aunque las condiciones podrían extenderse a otras regiones del país, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)

El paso de una onda tropical y la brisa del océano Pacífico, producirán abundante nubosidad, lluvias débiles dispersas y chubascos moderados aislados sobre la mayor parte del país, con mayores acumulados de precipitación en las regiones del suroccidente, norte y centro. https://t.co/R9tA7dzFan — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 11, 2026

Además de las inundaciones y los movimientos de tierra, las lluvias podrían ocasionar la caída de árboles y otros incidentes, principalmente en comunidades expuestas a este tipo de amenazas. Copeco ha establecido alertas en distintos sectores como parte de las acciones ante las condiciones lluviosas. En materia de temperaturas, el oriente hondureño registrará uno de los valores más altos, con máximas de 34 °C. En la zona norte se esperan hasta 33 °C, mientras que en el área insular el termómetro podría alcanzar los 32 °C, con mínimas de 27 °C. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse