Honduras invertirá $72 millones para impulsar la productividad agrícola en el occidente

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras prevé destinar alrededor de 72 millones de dólares a un programa que busca mejorar la producción agrícola y garantizar el acceso al agua para más de 30,000 familias rurales de 88 municipios del occidente del país, con el objetivo de fortalecer la economía de los hogares productores. La iniciativa es ejecutada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente), con financiamiento de la institución y el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El programa tiene presencia en Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá y La Paz, donde promueve inversiones para mejorar la infraestructura hídrica, incorporar tecnologías agrícolas y fortalecer las actividades productivas de las familias rurales.

Uno de sus principales componentes es la protección y el manejo sostenible de más de 25 microcuencas prioritarias, mediante acciones de conservación, restauración y planificación de áreas estratégicas para la recarga de agua. Según las autoridades de la SAG, estas intervenciones buscan contribuir a la disponibilidad del recurso hídrico tanto para el consumo humano como para la producción agropecuaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El programa también promueve tecnologías como sistemas de fertirriego por goteo, cosecha de agua, reservorios familiares y comunitarios, y casas malla. Estas herramientas están orientadas a optimizar el uso del agua, reducir la vulnerabilidad ante las sequías y mejorar las condiciones de producción.

SAG-ProOccidente amplía apoyo a productores

Como parte de estas acciones, SAG-ProOccidente desarrolla la segunda etapa del Componente 1 de Fortalecimiento del Desarrollo Productivo, que dispone de una inversión de 14.23 millones de dólares, dentro de una cartera programática de 17.79 millones de dólares. Estos recursos son financiados por el BID y la AECID a través del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES). La nueva fase busca ampliar las oportunidades de más de 30,000 hogares rurales mediante asistencia técnica, acceso a financiamiento e incorporación de tecnologías climáticamente inteligentes. Entre los resultados previstos figura brindar asistencia técnica a más de 4,000 productores, facilitar el acceso a servicios financieros para más de 8,000 y promover tecnologías sostenibles entre más de 4,265 productores de los seis departamentos del occidente de Honduras.