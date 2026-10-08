Gobierno analiza proyecto de soya y biodiésel con empresa brasileña

Tegucigalpa, Honduras. Nasry Asfura, presidente de Honduras, sostuvo una reunión con Erasmo Carlos Battistella, presidente ejecutivo de la empresa brasileña Be8, para abordar un proyecto que contempla el cultivo de soya y la instalación de una planta procesadora de biodiésel en el país. De acuerdo con un comunicado de Casa Presidencial, la iniciativa busca establecer una ruta de trabajo para desarrollar una inversión agroindustrial que permita ampliar la producción agrícola, generar empleo en el área rural y reducir la dependencia de las importaciones de derivados de la soya y combustibles. Moisés Abraham Molina, secretario de Agricultura y Ganadería, explicó que el acercamiento con la empresa brasileña es resultado de varios meses de conversaciones y que el siguiente paso será avanzar en las condiciones legales, técnicas y productivas necesarias para desarrollar el proyecto.

La propuesta contempla comenzar con una planta de procesamiento de soya, cuya capacidad podría ampliarse gradualmente a medida que aumente la producción nacional de la materia prima, según explicó el funcionario. Molina señaló que, de concretarse las proyecciones planteadas, el plan podría alcanzar unas 200,000 hectáreas de cultivo de soya y generar alrededor de 100,000 empleos directos permanentes en el campo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario aclaró que estas cifras están sujetas al desarrollo y ejecución del proyecto, por lo que no representan resultados alcanzados hasta el momento. Uno de los objetivos de la iniciativa es aumentar la producción nacional de soya para sustituir parte de las importaciones de harina de este producto, cuya demanda, según Molina, registra un crecimiento anual.

La propuesta también contempla el aprovechamiento de la soya para la producción de biocombustibles. En ese sentido, Molina explicó que una eventual mezcla de biodiésel del 5 %, incluida en la propuesta de reforma a la Ley de Biocombustibles, podría contribuir a reducir la dependencia de hidrocarburos importados. Sin embargo, el secretario de Agricultura y Ganadería aclaró que cualquier efecto sobre los precios de los combustibles dependerá de las condiciones de los mercados internacionales. Para avanzar con la iniciativa, el Gobierno revisará las reformas a la Ley de Biocombustibles que deberán ser sometidas al Congreso Nacional, según informó Casa Presidencial. Además, se prevé organizar una unidad de trabajo encargada de identificar zonas aptas para el cultivo de soya, introducir distintas variedades de semillas y evaluar su adaptación a las condiciones agrícolas de Honduras.