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Congreso Nacional prorroga hasta diciembre seis amnistías en Honduras

La medida abarca deudas tributarias, municipales, vehiculares, aportaciones al IHSS y servicios de agua y energía eléctrica, con exoneración de multas, recargos e intereses moratorios según las condiciones de cada beneficio

Congreso Nacional prorroga hasta diciembre seis amnistías en Honduras

El Congreso Nacional amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de seis amnistías para facilitar a los hondureños la regularización de sus deudas.

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la prórroga de seis amnistías hasta el 31 de diciembre de 2026, con el propósito de que los hondureños puedan regularizar sus deudas tributarias, municipales y de servicios públicos sin pagar multas, recargos e intereses moratorios contemplados en estos beneficios.

La ampliación fue aprobada con dispensa de dos debates, a través de una iniciativa presentada por el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, ante el vencimiento de las disposiciones previsto para este 12 de octubre.

Los beneficios comprenden las áreas tributaria, municipal, vehicular, aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), agua potable y saneamiento, y energía eléctrica.

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La medida permitirá a personas naturales, empresas y patronos ponerse al día con sus obligaciones pendientes, siempre que cumplan las condiciones de pago establecidas para cada amnistía. Sin embargo, la prórroga no elimina las deudas principales, sino que exime los cargos adicionales contemplados en la normativa.

En el caso de la amnistía tributaria, los contribuyentes podrán regularizar sus obligaciones ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR), mientras que los propietarios de vehículos tendrán más tiempo para ponerse al día con los pagos administrados por el Instituto de la Propiedad (IP).

Asimismo, los patronos podrán gestionar sus deudas con el IHSS y los usuarios regularizar sus saldos pendientes por agua potable, saneamiento y consumo de energía eléctrica, mediante los pagos o convenios permitidos.

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El decreto también establece que las instituciones responsables deberán presentar al Congreso Nacional un informe sobre los resultados de las amnistías dentro de los 60 días posteriores a su finalización.

Con esta ampliación, los beneficiarios dispondrán de más de dos meses adicionales para regularizar sus obligaciones antes de la fecha límite del 31 de diciembre de 2026.

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Redacción La Prensa
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