Congreso Nacional prorroga hasta diciembre seis amnistías en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la prórroga de seis amnistías hasta el 31 de diciembre de 2026, con el propósito de que los hondureños puedan regularizar sus deudas tributarias, municipales y de servicios públicos sin pagar multas, recargos e intereses moratorios contemplados en estos beneficios. La ampliación fue aprobada con dispensa de dos debates, a través de una iniciativa presentada por el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, ante el vencimiento de las disposiciones previsto para este 12 de octubre. Los beneficios comprenden las áreas tributaria, municipal, vehicular, aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), agua potable y saneamiento, y energía eléctrica.

La medida permitirá a personas naturales, empresas y patronos ponerse al día con sus obligaciones pendientes, siempre que cumplan las condiciones de pago establecidas para cada amnistía. Sin embargo, la prórroga no elimina las deudas principales, sino que exime los cargos adicionales contemplados en la normativa. En el caso de la amnistía tributaria, los contribuyentes podrán regularizar sus obligaciones ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR), mientras que los propietarios de vehículos tendrán más tiempo para ponerse al día con los pagos administrados por el Instituto de la Propiedad (IP). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, los patronos podrán gestionar sus deudas con el IHSS y los usuarios regularizar sus saldos pendientes por agua potable, saneamiento y consumo de energía eléctrica, mediante los pagos o convenios permitidos.