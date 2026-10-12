Armando Urtecho, directivo del Cohep pide al CMH, “ponerse la mano en la conciencia”

Tegucigalpa, Honduras. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, cuestionó este lunes 12 de octubre la continuidad de las protestas del gremio médico y pidió a las autoridades laborales aplicar la legislación vigente ante la suspensión de la atención sanitaria. Urtecho calificó de “cartel” a la dirigencia del Colegio Médico de Honduras (CMH) y sostuvo que las acciones del gremio afectan principalmente a la población que necesita atención médica, en lugar de perjudicar al Gobierno o al sector privado. "Creemos que el cartel que dirige el Colegio Médico debería de ponerse la mano en la conciencia. No están perjudicando al Gobierno ni perjudican al sector privado, perjudican al ciudadano común y corriente. Así que a ese cartel le mando este mensaje, y al secretario de Trabajo que se ponga las pilas e imponga la ley. Que se deje de cosas", expresó Urtecho.

El dirigente empresarial también señaló que el Código del Trabajo establece que los servicios sanitarios son esenciales. En ese contexto, instó a la Secretaría de Trabajo a levantar actas contra quienes participan en las acciones que mantienen suspendida la atención médica. Asimismo, insistió en que las autoridades laborales deben velar por el cumplimiento de la normativa y aplicar las medidas correspondientes, independientemente de las críticas que puedan generar sus decisiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las declaraciones de Urtecho se producen mientras el gremio médico continúa con sus de protesta para exigir el cumplimiento de sus acciones laborales y salariales.