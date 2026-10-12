Honduras se suma a declaración de 60 países en defensa de la libertad de navegación marítima

Tegucigalpa, Francisco Morazán. Honduras se sumó este lunes a una declaración conjunta respaldada por 60 países en defensa del Derecho Internacional del Mar y en rechazo a los peajes ilegales y las restricciones que obstaculicen la navegación internacional, informó Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras. A través de una publicación en su cuenta de X, Fournier destacó la participación de Honduras en esta iniciativa, anunciada por la alta representante de la Unión Europea, que busca defender la libertad de navegación y el respeto a las normas internacionales que regulan el tránsito marítimo. La declaración plantea la necesidad de preservar la integridad de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), considerada uno de los principales marcos jurídicos para regular las actividades en los océanos. El documento sostiene que los estrechos utilizados para la navegación internacional deben mantenerse abiertos y sujetos al derecho internacional.

Entre los compromisos planteados figura fortalecer la cooperación multilateral con organismos internacionales y regionales, incluida la Organización Marítima Internacional (OMI), para proteger la seguridad marítima y mantener un orden internacional basado en reglas comunes.

¡GRACIAS HONDURAS! 🇪🇺❤️🇭🇳🇪🇺 La Alta Representante de la #UE Unión Europea @kajakallas ha anunciado una declaración conjunta de 60 países en defensa del Derecho Internacional del Mar 🌊 y contra los peajes ilegales y las restricciones a la navegación.🇭🇳 Honduras se sitúa junto a los 27 Estados miembros de la UE (de nuevo), Canadá, Noruega, el Reino Unido, Suiza y países de África, Asia, Oriente Medio y el Pacífico, defendiendo el multilateralismo y un orden internacional basado en reglas comunes. ➡️ Gracias 🤝, Honduras, porque un multilateralismo eficaz requiere cada vez más que construyamos juntos coaliciones en torno a cuestiones concretas e intereses comunes, en beneficio de nuestros ciudadanos. ➡️ ¿Por qué importa a los hondureños? Porque de unas rutas marítimas abiertas y seguras depende la mayor parte de su comercio exterior, sobre todo por Puerto Cortés: sus exportaciones de café (no hay ☕️ sin mar abierto y libre) y otros productos que generan ingresos para el presupuesto nacional, así como la llegada de importaciones esenciales y el coste del transporte. Las perturbaciones en rutas estratégicas encarecen la energía y los combustibles, trasladando presión a los precios y a la inflación y perjudicando así a los ciudadanos. ➡️ Defender la libertad de navegación es defender el comercio, el poder adquisitivo, los precios, el bienestar de todos los hogares hondureños, la autonomía estratégica y la seguridad económica de Honduras.El derecho internacional puede sonar abstracto, pero cuando las vías navegables se bloquean, se condicionan, se interrumpen o se limitan, su relevancia resulta algo muy concreto y relevante para el bienestar, la calidad de vida y la cesta de la compra de los ciudadanos. ❤️ Gracias, #Honduras 🇭🇳. Estamos juntos, en el lado correcto de la Historia. #EUDiplomacyhttps://t.co/rBnmEV1aYM — Embajador de la UE en Honduras (@EUambHN) October 12, 2026

Asimismo, los países firmantes expresan su rechazo a las medidas coercitivas o unilaterales que pretendan eludir el marco jurídico vigente. También se oponen a la imposición de tasas, peajes, requisitos de autorización previa u otras condiciones que obstaculicen el tránsito legítimo por las rutas marítimas internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En su mensaje, Fournier señaló que "Honduras se suma a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, así como a Canadá, Noruega, el Reino Unido, Suiza y otros países de África, Asia, Oriente Medio y el Pacífico". Asimismo, el diplomático destacó que este tipo de iniciativas busca reunir a distintas naciones en torno a intereses comunes mediante la cooperación internacional. El embajador también explicó la importancia de la libertad de navegación para la economía hondureña, debido a la dependencia del comercio exterior de las rutas marítimas. Entre los sectores vinculados a esta actividad se encuentra "la exportación de café y otros productos nacionales, así como la importación de bienes esenciales". Fournier advirtió que las interrupciones o restricciones en las rutas marítimas estratégicas pueden repercutir en los costos del transporte, el suministro de energía y los combustibles. Estas variaciones pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios y ejercer presión sobre la inflación, con efectos para los consumidores hondureños. La declaración señala que las perturbaciones en las vías navegables internacionales pueden afectar las cadenas de suministro, el comercio y la seguridad alimentaria. Por ello, sus promotores consideran necesario evitar medidas incompatibles con el derecho internacional que puedan limitar el paso de embarcaciones.