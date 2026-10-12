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Honduras se suma a declaración de 60 países en defensa de la libertad de navegación marítima

El actual Gobierno se sumó a una declaración de la Unión Europea y otros 60 países para defender el derecho internacional del mar y rechazar los peajes ilegales

Honduras se suma a declaración de 60 países en defensa de la libertad de navegación marítima

El Gobierno de Nasry Asfura se sumó a 60 países que defienden las reglas del comercio marítimo internacional.

Tegucigalpa, Francisco Morazán. Honduras se sumó este lunes a una declaración conjunta respaldada por 60 países en defensa del Derecho Internacional del Mar y en rechazo a los peajes ilegales y las restricciones que obstaculicen la navegación internacional, informó Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras.

A través de una publicación en su cuenta de X, Fournier destacó la participación de Honduras en esta iniciativa, anunciada por la alta representante de la Unión Europea, que busca defender la libertad de navegación y el respeto a las normas internacionales que regulan el tránsito marítimo.

La declaración plantea la necesidad de preservar la integridad de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), considerada uno de los principales marcos jurídicos para regular las actividades en los océanos. El documento sostiene que los estrechos utilizados para la navegación internacional deben mantenerse abiertos y sujetos al derecho internacional.

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Entre los compromisos planteados figura fortalecer la cooperación multilateral con organismos internacionales y regionales, incluida la Organización Marítima Internacional (OMI), para proteger la seguridad marítima y mantener un orden internacional basado en reglas comunes.

Asimismo, los países firmantes expresan su rechazo a las medidas coercitivas o unilaterales que pretendan eludir el marco jurídico vigente. También se oponen a la imposición de tasas, peajes, requisitos de autorización previa u otras condiciones que obstaculicen el tránsito legítimo por las rutas marítimas internacionales.

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En su mensaje, Fournier señaló que "Honduras se suma a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, así como a Canadá, Noruega, el Reino Unido, Suiza y otros países de África, Asia, Oriente Medio y el Pacífico".

Asimismo, el diplomático destacó que este tipo de iniciativas busca reunir a distintas naciones en torno a intereses comunes mediante la cooperación internacional.

El embajador también explicó la importancia de la libertad de navegación para la economía hondureña, debido a la dependencia del comercio exterior de las rutas marítimas. Entre los sectores vinculados a esta actividad se encuentra "la exportación de café y otros productos nacionales, así como la importación de bienes esenciales".

Fournier advirtió que las interrupciones o restricciones en las rutas marítimas estratégicas pueden repercutir en los costos del transporte, el suministro de energía y los combustibles. Estas variaciones pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios y ejercer presión sobre la inflación, con efectos para los consumidores hondureños.

La declaración señala que las perturbaciones en las vías navegables internacionales pueden afectar las cadenas de suministro, el comercio y la seguridad alimentaria. Por ello, sus promotores consideran necesario evitar medidas incompatibles con el derecho internacional que puedan limitar el paso de embarcaciones.

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La participación de Honduras en esta iniciativa coloca al país entre los Estados que respaldan la cooperación multilateral y la defensa de las normas internacionales de navegación. Según el planteamiento expuesto por Fournier, mantener abiertas y seguras las rutas marítimas es relevante para el comercio exterior, la seguridad económica y el bienestar de la población.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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