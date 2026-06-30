Puerto Cortés se prepara para evitar el colapso vial por crecimiento portuario

San Pedro Sula, Cortés

El Consejo Nacional Logístico, integrado por diversas instituciones, analiza el proyecto de libramiento vial de Puerto Cortés como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura logística del país. La iniciativa contempla la ampliación de vías, la habilitación de rutas alternas y la construcción de puentes a desnivel, con obras previstas para ejecutarse en el corto y mediano plazo. De acuerdo con las autoridades, el proyecto busca mejorar la movilidad del transporte de carga, reducir la congestión vehicular en los principales accesos al puerto e incrementar la eficiencia operativa del principal complejo portuario del país, cuya expansión demanda una red vial con mayor capacidad.

El Consejo Nacional Logístico ya sostuvo las primeras reuniones con la participación de autoridades del Gobierno central. Durante los encuentros se expuso la necesidad de invertir en infraestructura vial para acompañar el crecimiento proyectado de Puerto Cortés, así como los planes de desarrollo previstos para el corto y mediano plazo. LA PRENSA tuvo acceso a la presentación del proyecto, cuyo contenido podría sufrir modificaciones; sin embargo, la iniciativa es vista con optimismo por los diferentes sectores involucrados. Puerto Cortés se consolida como la principal puerta de entrada del comercio marítimo por el Caribe hondureño. Su proceso de modernización incluye el muelle 6, la incorporación de grúas Súper Post Panamax y obras de dragado que permiten recibir buques de mayor calado. Además, la terminal de contenedores tiene capacidad para movilizar hasta un millón de TEU, posicionando al puerto entre los más eficientes y competitivos de Centroamérica. TEU es un acrónimo que viene del inglés “Twenty-foot Equivalent Unit” y corresponde a una unidad de medida utilizada en el comercio exterior para calcular la capacidad de carga de los contenedores. En otras palabras, un TEU es la capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 20 pies (20’ x 8’ x 8’). El desarrollo del libramiento vial cobra mayor relevancia debido a los proyectos de expansión previstos para las distintas terminales portuarias. Entre ellos destaca la ampliación de la terminal de graneles líquidos y la futura construcción de una terminal de gas natural licuado (GNL). Asimismo, en la terminal de granel sólido se proyecta un volumen adicional superior a los cuatro millones de toneladas métricas una vez que entre en operación Agrecasa. A ello se suma el plan de inversión de Avanza, que prevé destinar 600 millones de dólares a la terminal y estima un crecimiento interanual de hasta el 26% en sus operaciones. Según la presentación conocida por LA PRENSA, para 2027 entrará en operación el Muelle 1-B de la terminal de graneles líquidos, con capacidad para atender embarcaciones de hasta 70,000 toneladas de peso muerto (DWT), más del doble de la capacidad del actual Muelle 1-A, que recibe buques de hasta 30,000 DWT. En materia energética, el Grupo Genesis prevé iniciar este año la importación de gas natural licuado (GNL) a través del muelle de cabotaje. Posteriormente, entre 2027 y 2028, se proyecta la entrada en operación de su terminal de gas en el sector de La Puntilla, lo que incrementará la capacidad para el manejo de graneles líquidos. La expansión también contempla la ampliación de la terminal de contenedores con 200 metros adicionales en el Muelle 6, lo que elevará su longitud total a 550 metros y permitirá incrementar la capacidad hasta 1.4 millones de TEU.

Problemas actuales

La presentación identifica como principales desafíos la congestión del tráfico pesado dentro del casco urbano de Puerto Cortés, la saturación del acceso desde el Portón No.1 hacia las terminales de graneles y la acumulación de vehículos de carga en el ingreso a la terminal de contenedores. También señala la falta de accesos alternos hacia las instalaciones portuarias ubicadas en la península, el creciente conflicto entre la actividad portuaria y la ciudad, así como una infraestructura vial insuficiente para responder al crecimiento actual y futuro del puerto.

Obras proyectadas a corto y mediano plazo

En una primera etapa, prevista entre 2026 y 2029, se propone la rehabilitación del puente curvo vertical de El Porvenir, la construcción de terceros carriles en la Vía Mena y en el puente de acceso desde Pueblo Nuevo, la creación de áreas de amortiguamiento para el tráfico pesado, un paso a desnivel hacia las terminales de graneles y otro acceso a desnivel para la terminal de contenedores. La segunda fase, programada entre 2030 y 2033, contempla la construcción de una vía alterna de acceso y salida mediante un tercer puente, un paso a desnivel en el barrio El Porvenir sobre la CA-13, un prepuerto en Campana-Baracoa y un camino perimetral por la banda norte.

Como parte de la planificación de largo plazo, entre 2034 y 2040, se proyecta la construcción de un puerto seco en el interior del país para desconcentrar parte de las operaciones logísticas.

Autoridades sostienen que se avecina un gran crecimiento

Yaudet Burbara, gerente general de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), declaró a LA PRENSA que la visión del presidente Nasry Asfura es incrementar el movimiento de carga mediante el corredor logístico y el futuro Ferrocarril Interoceánico. "Eso traería un colapso a Puerto Cortés si no se toman medidas inmediatas", advirtió. El funcionario explicó que el proyecto contempla varios puentes a desnivel dentro de la ciudad para agilizar el tránsito. "Actualmente el ministro de la SIT está realizando las estimaciones de costos. Ese fue uno de los acuerdos alcanzados en la reunión anterior. Además, existe una propuesta del alcalde de Puerto Cortés para trasladar las casetas de peaje más hacia el exterior de la ciudad con el objetivo de descongestionar el tráfico", agregó. Burbara estimó que las primeras obras podrían comenzar a finales de 2026. "También se contemplan tres carriles por sentido en el bulevar del norte y pasos a desnivel en Choloma y en el sector López Orellano", indicó. Añadió que la transición hacia la generación eléctrica con gas natural, contemplada en el plan de recuperación de la Enee, incrementará considerablemente el movimiento de transporte pesado. "Solo con el gas natural estaríamos hablando de más de 100 rastras diarias. Actualmente el puerto mueve alrededor de 750,000 TEU al año y nos estamos preparando para manejar hasta 1.5 millones de TEU anuales", afirmó.

El punto de vista del sector privado

María Antonia Rivera, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (AHDA), afirmó que el libramiento vial será determinante para acompañar las inversiones previstas dentro del puerto y el aumento del flujo de vehículos de carga. "Terminal Especializada de Honduras (TEH) tiene listos 25 millones de dólares para invertir en la terminal de graneles. Solo estamos esperando que concluya el proceso legal ante el comité técnico para iniciar las obras. Una vez comiencen, tendrán una duración de 18 meses y permitirán agilizar significativamente el manejo de materias primas como maíz, trigo, soya, fertilizantes y sal", expresó. Rivera añadió que también es necesario habilitar un carril exclusivo para el transporte de contenedores con el fin de agilizar la circulación.