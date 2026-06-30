Puerto Cortés se prepara para evitar el colapso vial por crecimiento portuario

María Antonia Rivera, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (AHDA), afirmó que el libramiento vial será determinante para acompañar las <b>inversiones </b>previstas dentro del puerto y el aumento del flujo de vehículos de carga."Terminal Especializada de Honduras (TEH) tiene listos 25 millones de dólares para invertir en la terminal de graneles. Solo estamos esperando que concluya el proceso legal ante el comité técnico para iniciar las obras. Una vez comiencen, tendrán una duración de 18 meses y permitirán agilizar significativamente el manejo de <b>materias primas</b> como maíz, trigo, soya, fertilizantes y sal", expresó.Rivera añadió que también es necesario habilitar un carril exclusivo para el transporte de <b>contenedores</b> con el fin de agilizar la circulación.