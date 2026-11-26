San Pedro Sula, Honduras. La emisión de licencias de conducir por primera vez continuará en todas las cabeceras departamentales del país. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, luego de una reunión con autoridades del Congreso Nacional, en la que se abordaron las dificultades que enfrenta la población para obtener este documento. El funcionario explicó que, tras el exhorto realizado por el Poder Legislativo, se alcanzaron acuerdos para mantener el servicio, fortalecer los controles internos y diseñar un nuevo modelo que permita mejorar de manera definitiva el proceso de emisión de licencias. "Se garantiza que el proceso de emisión de licencias por primera vez se mantiene y se va a sostener en todas las cabeceras departamentales del país. Esa es la primera conclusión", manifestó Velásquez. Como segundo acuerdo, la Secretaría de Seguridad, junto con la Policía Nacional, iniciará un proceso de supervisión y certificación de los miembros de la institución que están al frente de estos trámites. La medida busca disminuir y erradicar las prácticas de corrupción que históricamente han afectado el otorgamiento de licencias.

El secretario reconoció que el Estado ha enfrentado dificultades para controlar el proceso, lo que ha provocado problemas en la prestación del servicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Velásquez también informó que la Secretaría de Seguridad deberá presentar un modelo que permita modernizar el otorgamiento de licencias de conducir, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales. La propuesta deberá garantizar que los ciudadanos tengan un acceso más fácil al trámite, mejores condiciones de atención y que el servicio no vuelva a suspenderse por dificultades administrativas o técnicas.

Para avanzar en esta iniciativa, se redefinirán los equipos técnicos y jurídicos encargados de analizar las alternativas más viables. El planteamiento podría ser presentado ante el Congreso Nacional e incluir reformas a la Ley de Tránsito.