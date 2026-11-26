San Pedro Sula, Honduras. La emisión de licencias de conducir por primera vez continuará en todas las cabeceras departamentales del país. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, luego de una reunión con autoridades del Congreso Nacional, en la que se abordaron las dificultades que enfrenta la población para obtener este documento.
El funcionario explicó que, tras el exhorto realizado por el Poder Legislativo, se alcanzaron acuerdos para mantener el servicio, fortalecer los controles internos y diseñar un nuevo modelo que permita mejorar de manera definitiva el proceso de emisión de licencias.
"Se garantiza que el proceso de emisión de licencias por primera vez se mantiene y se va a sostener en todas las cabeceras departamentales del país. Esa es la primera conclusión", manifestó Velásquez.
Como segundo acuerdo, la Secretaría de Seguridad, junto con la Policía Nacional, iniciará un proceso de supervisión y certificación de los miembros de la institución que están al frente de estos trámites. La medida busca disminuir y erradicar las prácticas de corrupción que históricamente han afectado el otorgamiento de licencias.
El secretario reconoció que el Estado ha enfrentado dificultades para controlar el proceso, lo que ha provocado problemas en la prestación del servicio.
Velásquez también informó que la Secretaría de Seguridad deberá presentar un modelo que permita modernizar el otorgamiento de licencias de conducir, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales.
La propuesta deberá garantizar que los ciudadanos tengan un acceso más fácil al trámite, mejores condiciones de atención y que el servicio no vuelva a suspenderse por dificultades administrativas o técnicas.
Para avanzar en esta iniciativa, se redefinirán los equipos técnicos y jurídicos encargados de analizar las alternativas más viables. El planteamiento podría ser presentado ante el Congreso Nacional e incluir reformas a la Ley de Tránsito.
El anuncio se produce después de que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, cuestionara las dificultades que enfrentan los hondureños para obtener su licencia de conducir y defendiera la necesidad de mantener un procedimiento rápido, accesible y cercano a la población.
Zambrano señaló que la propuesta busca evitar que las complicaciones del trámite se conviertan en oportunidades para cometer actos de corrupción o imponer cobros irregulares.
"Nosotros queremos que exista un trámite expedito, rápido, pronto y a la mano de la población, que no se preste a corrupción, que alguien le cobre 5,000 o 7,000 lempiras para un trámite", expresó.
El titular del Legislativo también mencionó problemas relacionados con la falta de materiales, fallas en las impresoras y disponibilidad limitada de citas, situaciones que en algunos casos obligan a los ciudadanos a esperar hasta un mes para recibir atención.
Con los acuerdos alcanzados, las autoridades buscan garantizar la continuidad de la emisión de licencias por primera vez y establecer mecanismos que permitan mejorar la atención y transparentar el procedimiento en todo el país.