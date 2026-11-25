San Pedro Sula, Honduras. Después de varios meses de gestiones y demandas para acceder a mejores condiciones de financiamiento, los micro, pequeños y medianos empresarios de la zona norte comienzan a ver nuevas oportunidades para fortalecer sus negocios, mediante iniciativas de crédito, capacitación y acompañamiento institucional. Durante los últimos años, el sector ha insistido en la necesidad de contar con alternativas financieras que les permitan mantener sus operaciones, generar empleo y competir en mejores condiciones frente a la llegada de empresas internacionales y las dificultades para acceder a préstamos. En los últimos meses, diferentes iniciativas gubernamentales, entre ellas los programas de capital semilla de la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de Senprende, así como las gestiones de la delegada presidencial Geraldina González, han impulsado acciones dirigidas a este sector. González manifestó a LA PRENSA que uno de los principales objetivos es acercar las instituciones a los emprendedores y facilitarles herramientas para desarrollar sus negocios.

"Ha sido muy inspirador porque tenemos un presidente que nos está apoyando muchísimo y también al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Hemos tenido a bien acercarnos mucho a este sector que ha sido abandonado", expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La funcionaria señaló que se trabaja para que los pequeños empresarios puedan acceder a financiamiento con tasas de interés bajas, además de fortalecer las alianzas con la empresa privada, el cuerpo consular y organizaciones de la sociedad civil.

Entre las nuevas iniciativas para Cortés, González destacó una reunión con empresarios que ofrecieron diplomados gratuitos para emprendedores. Los interesados deberán pasar un proceso de selección y se prevé establecer un convenio con una embajada para facilitar el acceso a esta formación. La capacitación estará enfocada, entre otros aspectos, en mejorar la administración de los negocios y el manejo de las finanzas, debido a que muchos emprendedores tienen dificultades para gestionar adecuadamente sus recursos económicos. También se desarrollarán cursos mediante Senprende, el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y otras instituciones estatales. La intención es llevar las jornadas de formación hasta las comunidades y sectores vulnerables, evitando que los emprendedores tengan que trasladarse para recibir estos servicios.

González mencionó además el primer desembolso de 3.2 millones de lempiras destinado al sector calzado y la entrega de 280 escrituras en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, como parte de las acciones de apoyo a los pequeños empresarios. Por su parte, Victorino Carranza, representante del sector Mipyme, consideró que las recientes gestiones han permitido abrir puertas que anteriormente no habían logrado alcanzar. "Las mipymes son bien vistas como la cola del ratón, cuando somos los verdaderos actores de la dinámica del producto interno bruto", manifestó. Carranza indicó que actualmente 15 mujeres emprendedoras están participando en un proceso de capacitación para optar a un diplomado de Gremipyme iniciativa con la que esperan fortalecer sus conocimientos y ampliar sus oportunidades de crecimiento. Sin embargo, el dirigente también hizo un llamado al Congreso Nacional para que incluya a los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas en la comisión técnica encargada de revisar la Ley del Decreto 135. Según explicó, en la comisión participan representantes de Fedecámara y del Gobierno, pero no se convocó directamente a las organizaciones de las mipymes, pese a que consideran fundamental su participación por el conocimiento que tienen de las necesidades del sector. "Esa ley tiene el ganar-ganar porque la hicimos nosotros en aquel tiempo con Toribio Aguilera. Hoy le pedimos a don Tomás Zambrano que revise la comisión para que nosotros podamos estar presentes", expresó Carranza.