San Pedro Sula, Honduras. Fue una graduación cargada de emociones y agradecimiento. Un total de 175 niños y niñas del Instituto Municipal de Educación Especial (Imdee) recibieron sus diplomas de clausura del año escolar 2026. La finalización del año escolar no representa únicamente un triunfo para los estudiantes, sino también para sus familias, que día a día los acompañan en sus jornadas educativas. La actividad permitió reconocer los avances y aprendizajes alcanzados durante el año, en una institución que representa un importante apoyo para centenares de familias con hijos que requieren atención educativa especial.

El Imdee es una institución fundada el 1 de febrero de 1990 para brindar atención a niños y jóvenes con capacidades especiales. Su propósito es promover el desarrollo integral de los estudiantes mediante una educación inclusiva y de calidad que les permita desarrollar sus habilidades, fortalecer su autonomía y mejorar su calidad de vida. Por ello, la graduación de los 175 niños adquiere una connotación especial. Uno de los momentos más destacados fue la participación de los alumnos del área vocacional, donde desarrollan habilidades mediante la elaboración de pulseras, cuadros artísticos y otras manualidades que posteriormente comercializan. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como reconocimiento a su esfuerzo, los niños recibieron sobres con cantidades de entre 600 y 800 lempiras, producto de las ganancias obtenidas por la venta de sus creaciones. Esta iniciativa busca incentivar su autonomía y espíritu emprendedor. La vicealcaldesa Maritza Soto de Lara resaltó el significado de este momento para los estudiantes y sus familias. Asimismo, destacó el compromiso de la Municipalidad de San Pedro Sula con la educación, haciendo énfasis en la atención especial y señalando que este trabajo debe estar guiado por el amor y la solidaridad. Soto de Lara enfatizó en que el Imdee brinda acompañamiento a familias que necesitan apoyo constante, tanto mediante atención psicológica como a través de la formación en oficios que contribuyan a la independencia económica de las madres. La vicealcaldesa también destacó la entrega de los niños, sus familias y el personal del instituto, que realizan una importante labor. Además, explicó que el Imdee se convierte en un oasis de esperanza para muchas familias que no saben dónde acudir para encontrar atención especializada para sus hijos.

Por su parte, Ingrid Ramos, directora del Imdee, manifestó su alegría por los logros alcanzados durante este año y destacó las capacidades de cada uno de los estudiantes. Ramos detalló que durante la clausura se reconoció a 175 estudiantes y que el instituto cuenta con otros 112 niños incorporados al área de terapias, para un total de 322 menores atendidos. También destacaron los servicios de terapia psicológica, sensorial y conductual, así como la formación que ofrece la institución desde estimulación temprana hasta sexto grado, además del área vocacional. El instituto está ubicado en la colonia La Gran Villa, entre las avenidas 16 y 17, y la calle 10, detrás de Teletón. Su referencia es un muro blanco y un portón negro. En el área académica, explicó Ramos, se busca garantizar el máximo desarrollo integral de los estudiantes mediante la adaptación del currículo a sus capacidades, la eliminación de barreras de aprendizaje, la personalización de la enseñanza y el fortalecimiento de la autonomía funcional y social de cada alumno. La institución también cuenta con un área psicológica, donde se evalúa, diagnostica y brinda intervención en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. Asimismo, dispone de servicios médicos y odontológicos. El impacto de Imdee también se refleja en los avances que experimentan los estudiantes y en la satisfacción de sus familias.